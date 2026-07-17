رسميا - ليفربول يعلن تجديد عقد دومينيك سوبوسلاي

أعلن نادي ليفربول تجديد عقد دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط الفريق.

دومينيك سوبوسلاي النادي : ليفربول ليفربول

وكشف الريدز عبر موقعه الرسمي، عن توقيع سوبوسلاي عقدا طويل الأمد.

وقال سوبوسلاي بعد توقيع عقده الجديد: "أهم يوم في مسيرتي.. هناك حدثان يسبقان هذا الحدث، عندما قررت الانضمام إلى ليفربول، وعندما رزقت بمولودي."

وأضاف "في مسيرتي الكروية أستطيع القول إن هذا الحدث من بين أفضل 3 أحداث."

وأكمل "أنا راضي عن نفسي، لكن أعتقد أنني أستطيع تقديم أداء أفضل، أعتقد أن هذا سبب وجودي هنا."

وأتم "عندما وقّعت العقد، قلت إنني أريد الفوز بكل شيء. ولم يتغير ذلك ولو للحظة. بقي الأمر كما هو: أريد الفوز بكل شيء ممكن في هذا البلد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا."

يتغير ذلك ولو للحظة. بقي الأمر كما هو: أريد الفوز بكل شيء ممكن في هذا البلد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا مثلاً."

وانضم سوبوسلاي صاحب الـ 25 عاما، لصفوف ليفربول في صيف 2023.

وخاض لاعب الوسط المجري الموسم الماضي، 53 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 13 هدفا، وصنع 12 آخرين.

وتوج سوبوسلاي بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، رفقة ليفربول.