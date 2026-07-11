ذا أثليتك: كانساس الأمريكي أبرز المهتمين بضم صلاح.. وموقف اللاعب

دخل نادي كانساس سيتي الأمريكي في سباق التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وبات صلاح لاعبا حرا بعدما أنهى تجربة استمرت 9 سنوات مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن كانساس سيتي الأمريكي أصبح أبرز المهتمين بالتعاقد مع محمد صلاح في الدوري الأمريكي.

وأوضحت الشبكة ذاتها أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال يبدو صعبا، في ظل الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي بضمه، وذلك في حال قرر الرحيل عن الكرة الأوروبية هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن محمد صلاح يفضل الاستمرار في أوروبا، لكنه في الوقت نفسه يبقي خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي مطروحا أثناء دراسته للعروض المتاحة أمامه.

وكانت شبكة ESPN قد ذكرت في وقت سابق أن الهلال يرغب في ضم صلاح. (طالع التفاصيل)

فيما أشارت سكاي سبورتس إلى أن نادي أهلي جدة يرغب في ضم محمد صلاح خلفا للجزائري رياض محرز. (طالع التفاصيل)

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للوصول إلى دور الـ16 بكأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وسجل صلاح في شباك نيوزيلندا وصنع أمام بلجيكا والأرجنتين، وبات الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم برصيد 3 أهداف.