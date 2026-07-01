سكاي: أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا لمحرز

يرغب نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح بداية من الموسم المقبل.

محمد صلاح النادي : لاعب حر الأهلي

وانتهت رحلة محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، بعد 9 سنوات ذهبية.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن أهلي جدة استفسر عن الطلبات المالية والرياضية لمحمد صلاح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مراحلها الأولية، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا للجزائري رياض محرز الذي حصل على 14.5 مليون يور لفك ارتباطه بالنادي السعودي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد ذكرت في وقت سابق، أن أهلي جدة سيفعل "بند التخارج" مع رياض محرز لينتهي تعاقده مع الفريق السعودي.

وكان من المقرر أن يمتد تعاقد محرز مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل، لكن النادي السعودي يفضل خيارات أخرى بحسب الصحيفة ذاتها.

ويحمل نادي أهلي جدة لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن النادي السعودي التواجد في كأس العالم للأندية 2029.

وتأتي أنباء رغبة أهلي جدة في ضم صلاح بعد أيام من ظهور تقارير تفيد برغبة الهلال في التعاقد من النجم المصري. (طالع التفاصيل)