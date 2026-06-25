تقرير: الهلال يخطط لضم صلاح مقابل 60 مليون يورو

الخميس، 25 يونيو 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - هدف محمد صلاح

دخل نادي الهلال السعودي سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الهلال

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بعد مسيرة ذهبية استمرت 9 سنوات.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن الهلال السعودي يستهدف ضم محمد صلاح في عقد لمدة 3 سنوات مقابل 60 مليون يورو.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن الهلال يرغب في ضم صلاح مقابل 20 مليون يورو سنويا، ويعتبره هدفا مهما تحضيرا للموسم الجديد.

وانضم الهلال إلى مجموعة من الأندية الراغبة في ضم صلاح بعدما ارتبط اسمه أيضا بيوفنتوس وروما بالدوري الإيطالي، وكذلك الدوري الأمريكي.

ويشارك صلاح حاليا مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، ويستعد لمواجهة إيران.

ويلتقي منتخب مصر وإيران في تمام السادسة صباح السبت، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، على ملعب لومين فيلد، في مدينة سياتل.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إيران في المركز الثاني برصيد نقطتين متفوقا بفارق الأهداف أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.

فيما يحل منتخب نيوزيلندا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

محمد صلاح ليفربول الهلال السعودي
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