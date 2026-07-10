الصفقة الثانية.. ميلان يضم ماريو جيلا من لاتسيو

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم ماريو جيلا قادما من لاتسيو.

ووقع اللاعب الإسباني البالغ 26 عاما على عقد انتقاله لميلان حتى 2031.

ووفقا للتقارير كلفت الصفقة خزائن ميلان 25 مليون دولار، بالإضافة لمكافآت مرتبطة بالأداء، وسيرتدي جيلا القميص رقم 34.

ووُلد جيلا في مدينة برشلونة لكن تدرج في الفئات السنية لأكاديمية ريال مدريد.

وظهر لأول مرة بقميص الفريق الأول في موسم 2021-22، ثم انضم لاحقا إلى لاتسيو.

وخلال تلك الفترة شارك في 120 مباراة سجل خلالها اللاعب الذي يشغل مركز قلب الدفاع هدفين.

ومثّل جيلا منتخبات إسبانيا للشباب وظهر بقميص منتخب إسبانيا الأول 3 مرات منذ 2025.

يذكر أن ميلان عيّن البرتغالي روبن أموريم مديرا فنيا للفريق خلفا لماسميليانو أليجري الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم ضمن تغييرات إدارية ضخمة بالنادي.

وأصبح جيلا ثاني صفقات ميلان الصيفية بعد البرتغالي جونكالو راموس المنضم من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انضم في صفقة تاريخية للنادي.

ويستعد ميلان لبدء الموسم الجديد بمواجهة تورينو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وينافس ميلان أوروبيا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضي.