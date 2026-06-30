الصفقة الأولى لـ أموريم.. ميلان يتعاقد مع راموس
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 19:41
كتب : FilGoal
أتم نادي ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس.
جونكالو راموس
النادي : ميلان
وانضم جونكالو راموس إلى ميلان قادما من باريس سان جيرمان.
وأعلن ميلان اليوم الثلاثاء بشكل رسمي تعاقده مع جونكالو راموس لتدعيم هجومه.
No introduction needed 🇵🇹
Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6— AC Milan (@acmilan) June 30, 2026
ووقع راموس على عقد يمتد مع ميلان حتى 2031 بحسب التقارير.
وبات راموس أول صفقات البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد.
وتألق راموس مع بنفيكا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023.
وساهم راموس في حصول باريس سان جيرمان على 12 لقب، على رأسهم بطولتين متتاليتين لدوري أبطال أوروبا.
وسجل المهاجم البرتغالي 45 هدفا خلال 131 مباراة مع العملاق الفرنسي.
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