الصفقة الأولى لـ أموريم.. ميلان يتعاقد مع راموس

أتم نادي ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس.

وانضم جونكالو راموس إلى ميلان قادما من باريس سان جيرمان.

وأعلن ميلان اليوم الثلاثاء بشكل رسمي تعاقده مع جونكالو راموس لتدعيم هجومه.

No introduction needed 🇵🇹 Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6 — AC Milan (@acmilan) June 30, 2026

ووقع راموس على عقد يمتد مع ميلان حتى 2031 بحسب التقارير.

وبات راموس أول صفقات البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد.

وتألق راموس مع بنفيكا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وساهم راموس في حصول باريس سان جيرمان على 12 لقب، على رأسهم بطولتين متتاليتين لدوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البرتغالي 45 هدفا خلال 131 مباراة مع العملاق الفرنسي.