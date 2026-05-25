على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 25 مايو 2026 - 20:15

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أعلن نادي ميلان إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق.

وجاءت الإقالة بعد فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان ميلان قد خسر مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي من كالياري ليفشل في التأهل لدوري الأبطال.

ولم يقرر ميلان إقالة أليجري فقط، بل رحل أيضا عن النادي كل من المدير التنفيذي جيورجيو فورلاني وإلي تاري المدير الرياضي وجيوفري موناكادا المدير التقني للنادي.

وكان أليجري قد تولى تدريب ميلان في ولايته الثانية ببداية الموسم الحالي.

ويمتد عقد أليجري حتى الموسم المقبل ولكن النادي قرر إجراء تغيير فوزي في القيادة الفنية.

وأشارت توتو سبورت إلى أن دي لاورينتيس رئيس نابولي يرغب في تعيين أليجري كمدرب للفريق خلفا لأنطونيو كونتي.

على الجانب الآخر، فإن صحيفة كورييرو ديلو سبورت كشفت عن وجود رغبة داخل ميلان في تعيين كونتي كمدرب للفريق.

وتولى أليجري تدريب ميلان في 42 مباراة خلال الولاية الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 10 آخرين.

وسيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

