اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي.. ويتمسك بحقوق منتخب مصر ضد حكم مباراة الأرجنتين

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا وجه من خلاله الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه.

كما شدد على تمسكه بحقوق منتخب مصر ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه الذي أدار مباراة الفراعنة ضد الأرجنتين.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي:

"نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكبير والمتواصل الذي حظي به المنتخب الوطني منذ تولي مجلس إدارة الاتحاد مسؤولية إدارة الكرة المصرية، وما وفرته مؤسسات الدولة من كل سبل الدعم والرعاية، إيمانًا بأهمية الرياضة ودورها في رفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية"

"يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة الأرجنتين بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام ويؤكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة"

"ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما تحقق في هذه البطولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكرة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتنفيذ مشروع قومي شامل لتطوير كرة القدم، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وبناء أجيال جديدة تواصل رفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وأثار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الجدل بعد قراراته التحكيمية خلال المباراة.

ودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وألغى الحكم هدفا لصالح مصطفى زيكو في الدقيقة 58، بداعي وجود خطأ من مروان عطية تجاه ليساندرو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتين.

كما تغاضي عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لترتد الكرة وينجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث.