كأس العالم - اتحاد الكرة يشكو حكم مباراة مصر والأرجنتين.. ويطالب باستبعاده بسبب التمييز

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 00:41

كتب : محمد جمال

حسام حسن مع حكم مباراة الأرجنتين

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وأثار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الجدل بعد قراراته التحكيمية خلال المباراة.

وكشف اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي، عن تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، بشكوى إلى فيفا، مطالبا بالتحقيق مع الحكم بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة.

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وذكر اتحاد الكرة "الحكم الفرنسي ارتكب أخطاء تحكيمية فادحة والكيل بمكيالين ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال."

وأوضح اتحاد الكرة "طالب أبو ريدة بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل بما فيهم حكام تقنية الفيديو بسبب الأخطاء الفجة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء."

وأضاف "أبو ريدة طالب باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة."

وأضاف "أبوريدة أشاد بأداء لاعبي منتخب مصر ووصفهم بالأبطال و أدائهم بالتاريخي أمام حامل اللقب، ومبديا في الوقت نفسه اعتذاره للشعب المصري وجماهير الكرة المصرية على عدم النجاح في الحفاظ على نتيجة التقدم حتى نهاية المباراة وتحقيق حلم المصريين."

وقدم أبو ريدة شكره العميق وجميع أفراد البعثة لكل الدعم الذي تلقاه المنتخب المصري من الجماهير والإعلام والمسئولين والقيادة السياسية.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وألغى الحكم هدفا لصالح مصطفى زيكو في الدقيقة 58، بداعي وجود خطأ من مروان عطية تجاه ليساندرو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتين.

كما تغاضي عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لترتد الكرة وينجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث.

مصر الأرجنتين كأس العالم فرانسوا ليتكسييه
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