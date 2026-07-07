الرياضية السعودية: اتحاد جدة يدرس فتح ملف ضم صلاح مجددا

يدرس نادي اتحاد جدة السعودي إعادة فتح ملف ضم النجم الدولي المصري محمد صلاح مجددا.

محمد صلاح النادي : لاعب حر الاتحاد

يدرس نادي اتحاد جدة السعودي إعادة فتح ملف ضم النجم الدولي المصري محمد صلاح مجددا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الاتحاد تدرس إعادة فتح ملف ضم صلاح مجددا، في حال تحققت الشروط المالية المطلوبة، وعدم تأثير الصفقة على مخصصات النادي السعودي.

وتخصص رابطة الدوري السعودي مبالغة مالية لكل ناد يسير من خلالها شؤون التعاقدات وضم اللاعبين الجدد خلال فترتي الانتقالات على مدار الموسم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فرصة الاتحاد في ضم صلاح ليست قوية في ظل امتلاك اللاعب عروضا عديدة.

وكانت شبكة ESPN قد ذكرت في وقت سابق أن الهلال يرغب في ضم صلاح. (طالع التفاصيل)

فيما أشارت سكاي سبورتس إلى أن نادي أهلي جدة يرغب في ضم محمد صلاح خلفا للجزائري رياض محرز. (طالع التفاصيل)

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.