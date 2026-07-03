كأس العالم - مارتينيز: كنا محظوظين أمام كرواتيا.. ولهذا السبب فقدت شعري

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 08:48

كتب : FilGoal

روبرتو مارتينيز - مدرب البرتغال

يعتقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن فريقه كان محظوظا ضد كرواتيا بعد الفوز 2-1 والتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم.

وانتصر منتخب البرتغال على كرواتيا في دور الـ 32 في مباراة شهدت إثارة بالغة بإلغاء هدف في الدقيقة 90+13 لكرواتيا.

وقال روبرتو مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "لم تكن هناك قرارات خاطئة، كنا محظوظين اليوم".

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وأضاف "حصلنا على ركلة جزاء واضحة، وألغي هدفهم من تسلل، من المؤسف أن يكون هناك فريق وحيد فائز اليوم".

وتابع "نحترم جودة البرتغال، وأعتقد إنها ستكون مباراة رائعة، وستكون مباراة أوروبية في كأس العالم".

وردا على كيف يتعامل مع التوتر في المباريات الحاسمة قال: "فقدت شعري بسبب هذا، أعتقد أن الأمر يستحق ذلك".

وألغيت 4 أهداف في المباراة منها 3 لصالح كرواتيا في الشوط الثاني، كما تدخلت تقنية الفيديو في احتساب ركلة جزاء للبرتغال.

وأعلن فيفا سبب إلغاء هدف كرواتيا الذي جاء في الوقت القاتل بفضل التقنية الجديدة. (طالع التفاصيل)

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