كأس العالم - "تقنية الكرة المتصلة".. فيفا يكشف سبب إلغاء هدف كرواتيا ضد البرتغال

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) سبب إلغاء هدف تعادل كرواتيا القاتل ضد البرتغال في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 وهو تقنية الكرة المتصلة.

وأدرك منتخب كرواتيا التعادل في الدقيقة 90+13 لكن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

التقنية استشعرت لمس لاعب كرواتيا للكرة قبل أن تصل إلى زميله المتسلل في لقطة الهدف القاتل، وبالتالي تم إلغاءه، وإعلان فوز البرتغال باللقاء وسط غضب كرواتي.

وجاء بيان فيفا

"وفقا للبيانات التي قدمتها تقنية الكرة المتصلة الموجودة داخل كرة تريوندا، الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم، ثبت أن إيجور ماتانوفيتش، لاعب كرواتيا لمس الكرة قبل تسجيل الهدف ضد البرتغال، مما سمح للحكم بتحديد حالة التسلل بشكل صحيح وإلغاء الهدف.

تستطيع أجهزة استشعار IMU الموجودة داخل كرة تريوندا تحديد أي اتصال طفيف، والذي يتم عرضه للمشاهدين في البث على شكل "رسم بياني لنبضات القلب"، مما يسمح للمسؤولين بمستوى غير مسبوق من البيانات لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة".

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

فيفا سبق وأن كشف عبر موقعه في قسم الاكتشافات والتكنولوجيا عن "تقنية الكرة المتصلة".

ما هي تقنية الكرة المتصلة؟

تكنولوجيا الكرة المتصلة نظام مبتكر قدّمه فيفا بالتعاون مع أديداس، ويقوم على دمج مستشعرات متقدمة داخل كرة المباراة لتوفير بيانات دقيقة وفورية عن حركتها وموقعها.

وتُعزّز هذه التكنولوجيا عمليات اتخاذ القرار، ولا سيما بالنسبة إلى حُكام تقنية الفيديو، من خلال تقديم معطيات شديدة التفصيل عن ديناميكية الكرة، مثل اللحظة الدقيقة للمسها، وهو أمر مهم في تحديد التسلل، إضافة إلى معلومات عن سرعتها ومسارها.

وتؤدي هذه التكنولوجيا دورا محوريا في قرارات التسلل شبه الآلية وغيرها من الحالات الحاسمة في المباريات، بما يضمن قدرا أكبر من الدقة والعدالة في كرة القدم الحديثة، كما تعزز تجربة الجماهير من خلال تقديم فهم أعمق لآليات التسديد على المرمى.

ما المشكلة التي جاءت التقنية لمعالجتها؟

كان أحد التحديات الرئيسية أثناء تطوير تكنولوجيا التسلل شبه الآلية هو ضمان اختيار نقطة لعب الكرة الصحيحة في التمريرة الحاسمة ضمن حالة تسلل محتملة.

وهذه العملية تستغرق وقتا نسبيا، كما أن الاعتماد على الفيديو وحده يعوقه عدد اللقطات المتاحة، والذي يبلغ غالباً 50 لقطة في الثانية.

ولذلك، برزت الحاجة إلى تكنولوجيا تعزز الدقة وتوفر معلومات آلية وموثوقة للغاية عن لحظة لمس الكرة.

وسرعان ما ظهرت فائدة إضافية، إذ تتيح هذه التكنولوجيا أيضاً تأكيد أي لمسة للكرة أثناء اللعب، بما في ذلك حالات لمس اليد المحتملة التي كان من الصعب سابقا حسمها باستخدام الفيديو وحده.

كيف تعمل التقنية؟

يتم دمج مستشعر صغير لوحدة القياس بالقصور الذاتي داخل الكرة، ويعمل عادة بتردد يقارب 500 هرتز.

ويلتقط هذا المستشعر البيانات 500 مرة في الثانية، متتبعا تسارع الكرة وحركاتها الدقيقة في الأبعاد الثلاثة.

وتُستخدم هذه البيانات لاحتساب لحظة حدوث اللمسة، ثم تُنقل هذه المعلومة في الوقت الفعلي إلى غرفة عمليات الفيديو، حيث تُدمج مع بيانات تتبع اللاعبين الصادرة عن كاميرات الملعب لمساعدة حُكام الفيديو المساعدين.

تدعم هذه التكنولوجيا أنظمة التسلل شبه الآلية من خلال تحديد نقطة لعب الكرة بدقة، أي اللحظة الدقيقة التي يلمس فيها اللاعب الكرة، مما يتيح اتخاذ قرارات تسلل أسرع وأكثر دقة.

كما تساعد في تحليل حالات أخرى، مثل لمسات اليد أو ركلات الجزاء، من خلال توفير بيانات تفصيلية عن اللمسات.

كيف تم اختبار هذه التقنية؟

أُجريت سلسلة من الاختبارات داخل الملاعب بين عامي 2020 و2022 لضمان دقة بيانات الكرة المتصلة وسلاسة دمجها مع أنظمة تقنية الفيديو.

أما الآن، وقبل انطلاق أي بطولة تابعة لفيفا، فيُجري فريق الابتكار في فيفا مجموعة من الاختبارات والبروتوكولات الصارمة مع جميع مزودي التكنولوجيا، للتأكد من أن الكرة المتصلة تعمل بأفضل صورة ممكنة وتُسهم في اتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة أثناء المباريات.

نفس التقنية تسببت في احتساب هدف كريستيانو رونالدو ضد أوروجواي في 2022 لصالح برونو فيرنانديز بداعي إنه لم يلمس الكرة.

كما ظهرت في 2026 في هدف ماتياس سفانبيرج لاعب السويد ضد تونس في دور المجموعات، للتأكد من لمس ألكسندر إيزاك للكرة أم لا.