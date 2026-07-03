كأس العالم - مدرب أستراليا يتفق مع تصريح حسام حسن.. ويكشف كيف يتعامل مع موقف صلاح

اتفق توني بوبوفيتش المدير الفني لـ منتخب أستراليا مع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على أن طول القامة لن يشكل فارقا كبيرا قبل المواجهة المرتقبة في دور الـ 32 لـ كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة في التاسعة مساءً في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال المدير الفني لـ منتخب أستراليا في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا فرصا عديدة ضد باراجواي لم نستغلها، ونحن واثقون أننا قادرين على صناعة فرص أخرى ضد مصر".

وأضاف "تصريح حسام حسن بشأن طول القامة؟ أتفق مع ما قاله حسام حسن، هذه كرة قدم، ووصلنا لهذه المرحلة لأننا قدمنا كرة قدم جيدة".

وكان حسام حسن قد صرّح في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مارادونا لم يكن طويلا، وكذلك ميسي، ومبابي، ومحمد صلاح.. لدينا في منتخب مصر القوة والأطوال والارتقاء، لا نلعب رجبي، أو كرة القدم الأمريكية". (طالع باقي التصريحات)

وردا على كيف يستغل الحصول على 8 أيام راحة قبل لقاء مصر أجاب: "سنعرف نتيجة ذلك غدا، هذا جديد علينا كلاعبين ومدربين، من الناحية البدنية والذهنية نحن في حالة ممتازة، وجاهزون ونريد الاستمتاع باللحظة والاستمرار في تقديم كرة قدم بمستوى عالي".

وأردف "نعرف أن المستقبل مشرق ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين سيشكلون المستقبل، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق النجاح الآن".

وواصل "أثبنا بالفعل من خلال تجاوز دور المجموعة أننا نمتلك جودة، ومتأكد من أن اللاعبين سيقدمون أداءً جيدا أمام مصر".

وأكمل "نعلم أهمية هذه المباراة، وأعتقد أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم".

وشدد "علينا أن نركز على اللحظة الحالية. التاريخ يُصنع بعد المباراة، لذا علينا أن نؤدي دورنا أثناء المباراة، سواء لعبنا 90 دقيقة أو وقت إضافي أو ركلات ترجيح، لنصنع هذا التاريخ".

وردا على كيف يتعامل مع إصابة صلاح: "استعددنا لمشاركة صلاح. وراقبنا اللاعبين الذين سيعوضونه حال لم يشارك. لذلك، استعددنا لكلا السيناريوهين، وسنرى ما سيحدث".

وأتم "أتوقع أنها ستكون أصعب مباراة حتى الآن لأنها مباراة إقصائية، مع كامل الاحترام لمصر. لكنني أشعر أيضا أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وتأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف بلجيكا، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط أمام منتخب باراجواي ثالث المجموعة بفارق الأهداف.

وبدأ منتخب أستراليا مشواره بالفوز على تركيا 2-0 ثم خسر بنفس النتيجة من أمريكا وتعادل سلبيا مع باراجواي وتأهل في المركز الثاني.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من مباراة الأجنتين وكاب فيردي.