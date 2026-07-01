كأس العالم - مدرب إيران: كنا نعلم أن الدقائق الأخيرة أمام مصر ستكون في صالحنا

تحدث هومان أفاضلي مساعد مدرب منتخب إيران عن أسباب وداع فريقه لكأس العالم.

وخرجت إيران من دور المجموعات بعد سيناريو درامي أطاح بها من حسابات المركز الثالث. (طالع التفاصيل)

وقال هومان أفاضلي مساعد مدرب منتخب إيران عبر صحيفة "الرياضية السعودية": "لا يمكن اختزال خروجنا من كأس العالم في سبب واحد، لكن ضعف الإعداد كان العامل الأبرز. تأخرنا في الوصول إلى الولايات المتحدة بسبب إجراءات التأشيرات، ووصلنا قبل سبعة أيام فقط من المباراة الأولى، بينما كنا بحاجة إلى 12 أو 15 يوما للتأقلم مع فارق التوقيت، وكنا نعلم أننا لن نكون في أفضل حالاتنا بدنيا".

وأضاف "التعادل أمام بلجيكا لم يكن نتيجة مخيبة، فهي من أقوى منتخبات المجموعة، وصنعنا فرصا كانت كفيلة بتحقيق الفوز، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا".

وأوضح "أمام مصر كنا نعلم أن الدقائق الـ20 الأخيرة ستكون في صالحنا بدنيا، لذلك اعتمدت خطتنا على استغلال تلك الفترة. اصطدمت لنا الكرة بالقائم مرتين، وأهدرنا ركلة جزاء، كما أُلغي لنا هدف بداعي التسلل بفارق سنتيمترات".

وتابع "الأمر نفسه تكرر أمام نيوزيلندا، صنعنا العديد من الفرص وسجلنا أهدافا ألغتها تقنية الفيديو، لذلك لا أرى أن المشكلة كانت في الأسلوب أو غياب الحلول الهجومية، بل في تفاصيل صغيرة والحظ الذي لم يخدمنا طوال البطولة".

وأتم تصريحاته "لسنا منتخبا دفاعيا، لكن أمام المنتخبات الكبرى يجب التعامل مع كل مباراة بطريقتها. أمام بلجيكا لعبنا من أجل نقطة، وأمام مصر ركزنا على إدارة المباراة حتى الدقائق الأخيرة وفقا لخطة فنية، وليس بسبب عقلية دفاعية".

واستضافت مدينة تيخوانا منتخب إيران طوال فترة مشاركتهم في كأس العالم 2026.

واضطر منتخب إيران إلى الإقامة في تيخوانا المكسيكية، والسفر ليلة المباراة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مغادرة البلاد للعودة إلى المكسيك بعد المباراة مباشرة.

وأجبرت التوترات السياسية بين إيران وأمريكا إلى فشل الإيرانيون في الإقامة بمعسكرهم في توكسون بولاية أريزونا.

وخففت السلطات القيود المفروضة على إيران في المباراة الأخيرة أمام مصر.

وتمكن منتخب إيران من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة مصر بيومين، على خلاف ما حدث في أول مباراتين أمام نيوزيلندا وبلجيكا.

واحتل منتخب إيران المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي بلجيكا ومصر.

ولم ينجح منتخب إيران في التأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.