جنون إيران

الأحد، 28 يونيو 2026 - 07:23

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

تأهل منتخب الجزائر رفقة النمسا إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة للمجموعة 10 من كأس العالم 2026.

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

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وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

جنون إيران

لو كنت إيراني ستصاب بالجنون بعد هذا السيناريو.

منتخبك يمر بكل الصعاب وتجربة صعبة للغاية في كأس العالم بدءا من إقامة المعسكر في المكسيك وخوض المباريات في أمريكا وكندا والسفر لها قبل 24 ساعة من اللقاء فقط.

تسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 90+4 أمام مصر يقودك لدور الـ 32 لأول مرة في تاريخها.

لكن بضعه سنتيمترات تلغي هدفك بداعي التسلل.

عشت سيناريو متأرجحا طيلة 90 دقيقة بين الجزائر والنمسا، تقدم النمسا يعني تأهلك، فتتعادل الجزائر فيعني انتظار الأمل.

وهو ما تكرر مرة أخرى في الشوط الثاني، وعندما خفت بصيص أمل التأهل، تقدمت الجزائر في الدقيقة 90+4.

فرحة عارمة وسعادة لا توصف، وما هي إلا دقيقتين وستسعد بتأهل منتخبك لأول مرة لدور الـ 32 في تاريخه بكأس العالم.

لكن هدف في الدقيقة 90+6 للنمسا يخطف منك كل شيء، سعادة وتأهل ويجعلك تشعر بإحباط شديد يصل بك للجنون.

التشكيل

بدأ أسامة بن بوط في حراسة مرمى الجزائر بدلا من لوكا زيدان، فيما عاد نبيل بنطالب وحسام عوار في خط الوسط.

في المقابل بدأ ماركو أرناتوفيتش في هجوم النمسا، وبدأ كونراد لايمر في الوسط بدلا من مركز الظهير أمام الأرجنتين.

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وصف المباراة

تحصل أرناتوفيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 10 بعد ضرب بالمرفق لـ عيسى ماندي.

وفي الدقيقة 28 أرسل ألابا تمريرة طويلة كسرت خط الجزائر انفرد على إثرها أرناتوفيتش وسجل في شباك بن بوط الذي تأخر في الخروج من مرماه.

وفي الدقيقة 40 منع القائم الأيسر تصويبة صاروخية من فارس شايبي.

وأدرك رفيق بلغالي التعادل بطريقة رائعة بعد توغل ومراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة في الشباك في الدقيقة 45.

شوط أول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني استغل مارسيل سابيتزر عرضية كونراد لايمر، وانعدام الرقابة وأطلق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار بن بوط معلنا تقدم النمسا بهدف ثاني.

سرعان ما جاء الرد من الأفناك، عرضية حسام عوار أنهاها رياض محرز في الشباك بسهولة لتصبح النتيجة 2-2 مع الوصول لساعة من عمر اللقاء.

وهدأت الأوضاع طيلة النصف ساعة الأخيرة، كون التعادل يعني تأهل الفريقين إلى دور الـ 32.

وفي الدقيقة 90+4 أرسل حسام عوار بينية إلى محرز الذي انفرد في مواجهة المرمى وسجل في الشباك معلنا تقدم الجزائر بنتيجة 3-2.

وأصبح محرز أكثر لاعب جزائري تسجيلا للأهداف في البطولات الكبرى برصيد 11 هدفا.

وفي الدقيقة 90+5 شارك ساسا كالادزيتش في تغيير هجومي للنمسا بحثا عن تعادل قاتل.

وبالفعل البديل كالادزيتش سجل التعادل في الدقيقة 90+6 بعد عرضية مايكل جروجريتيش قائدا فريقه وخصمه إلى دور الـ 32 وجنون إيران.

الجزائر كأس العالم النمسا
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