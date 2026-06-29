حوار مطول - ماريسكا يكشف تأثير ليبي وأنشيلوتي وبيليجريني في مسيرته

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي كيف تشكلت رحلته الكروية وفلسفته التدريبية من خلال العمل مع عدد من أبرز الشخصيات الأسطورية في عالم كرة القدم.

وأعلن مانشستر سيتي يوم الاثنين تعيين المدرب الإيطالي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لبيب جوارديولا.

ويبدأ ماريسكا، البالغ من العمر 46 عامًا، فترته الثالثة داخل أسوار الاتحاد، مستندًا إلى مسيرة حافلة وناجحة كلاعب ومدرب.

أما خلال مسيرته كلاعب، والتي شهدت محطات مع وست بروميتش ألبيون، ويوفنتوس، وإشبيلية، ومالاجا، وأولمبياكوس، إلى جانب أندية أخرى، فقد توج بلقب الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا.

وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود في كرة القدم الاحترافية، حظي ماريسكا بفرصة العمل تحت قيادة وإلى جانب عدد كبير من أعظم الشخصيات في تاريخ اللعبة.

وأوضح ماريسكا أنه خلال فترة لعبه ضمن صفوف يوفنتوس في مطلع الألفية الجديدة، كانت بداياته الكروية قد تأثرت بشكل كبير بالمدربين الأسطوريين كارلو أنشيلوتي ومارشيلو ليبي، اللذين توليا تدريب الفريق خلال وجوده في تورينو.

كل ما يلي على لسان ماريسكا في حواره مع موقع ناديه الجديد

"من ناحية التحفيز والقيادة، كان مارشيلو ليبي، بالنسبة لتجربتي كلاعب، هو الرقم واحد".

"مجرد الاستماع إليه، وطريقته في الحديث، وقدرته على التحفيز، كانت على أعلى مستوى. وكذلك فيما يتعلق بالقيادة. لقد كانت تجربة رائعة أن أعمل معه".

"وفي العام التالي عملت أيضًا مع كارلو أنشيلوتي، وكانت تجربة رائعة ولكن من منظور مختلف".

"من حيث الأسلوب، فهما مختلفان، لكنهما مدربان من أعلى مستوى".

"بصراحة، أنا دائمًا أقارن كارلو أنشيلوتي بمانويل بيليجريني. بعدما عملت معهما، أرى أنهما متشابهان جدًا في طريقة إدارة الفريق".

"أما أسلوب مارشيلو ليبي فكان أكثر مباشرة، لكن هذا لا يعني أنه أفضل أو أسوأ، بل مختلف فقط".

"بالنسبة لي، كان كلاهما رائعًا، ويمكنك أن تتعلم الكثير من العمل معهما. لقد كنت دائمًا محظوظًا لأنني تدربت تحت قيادة مدربين عظماء".

"كمدرب، ومن ناحية العلاقة مع اللاعبين، والتعامل معهم وإدارة المواقف، فإن مانويل بيليجريني بالنسبة لي واحد من الأفضل".

"كما أن بيليجريني هو الشخص الذي أقنعني بمحاولة أن أصبح مدربًا عندما قررت إنهاء مسيرتي كلاعب".

"لذلك أقول دائمًا إن مانويل، فيما يتعلق بخبرتي في كرة القدم، هو بمثابة الأب بالنسبة لي".

"إذا كانت لدي أي شكوك، فأستطيع القول بكل صراحة إنه ساعدني كثيرًا، سواء عندما كنت لاعبًا، أو عندما عملت معه في وست هام وهو مديرا فنيا، وما زالت تربطني به علاقة رائعة".

"كنت لا أزال لاعبًا عندما كنت أعمل معه، وفي أحد الأيام، وخلال حديث بيننا، قال لي (عندما تنهي مسيرتك كلاعب، يجب أن تحاول أن تصبح مدربًا، لأنني أعتقد أنك تستطيع أن تكون مدربًا جيدًا)".

وقضى ماريسكا عامًا لا يُنسى مساعدًا لجوارديولا خلال موسم 2022-2023 التاريخي، الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية.

وجاء ذلك بعدما نشأت بينهما علاقة عمل ناجحة منذ قيادة ماريسكا لفريق التطوير بالنادي خلال موسم 2020-2021.