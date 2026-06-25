مباشر كأس العالم - الإكوادور (1)-(1) ألمانيا.. الدفاع يمنع الثاني

الخميس، 25 يونيو 2026 - 22:48

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار - أونداف - نديم أميري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإكوادور أمام ألمانيا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة متقدما بفارق الأهداف أمام كوراساو صاحب نفس الرصيد.

أما منتخب كوت ديفوار فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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ويلتقي في الوقت نفسه منتخبا كوت ديفوار، وكوراساو، ضمن الجولة ذاتها.

ويترقب منتخب مصر مباراة ألمانيا أمام الإكوادور، والتي قد تضمن للفراعنة التأهل رسميا لأول مرة في التاريخ إلى دور الـ 32 وتجاوز دور المجموعات.

ويضمن فوز أو تعادل ألمانيا تأهل منتخب مصر للدور المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام إيران السادسة صباح السبت في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة.

ووقتها سيخوض منتخب مصر المباراة من أجل تحديد مركزه (الفوز يضمن له الصدارة)، الخسارة من إيران مع فوز بلجيكا (سيتأهل منتخب مصر كأفضل ثالث).

أما التعادل فسيضمن لمنتخب مصر الصدارة (بشرط فوز بلجيكا بنتيجة أقل من 3-0 أمام نيوزيلندا)، أو الوصافة (في حالة فوز بلجيكا بنتيجة 3-0 فأكثر أمام نيوزيلندا)

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ق 35: جويل أردونيز يتدخل أمام تسديدة فيرتز لينقذ مرماه من هدف محقق لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 25: كرة عرضية من فلوريان فيرتز يلعبها كاي هافيرتز رأسية ولكن الحارس تصدى لها.

ق 9: جووووول التعاااادل نيلسون أنجولو يسجل التعادل بتسديدة صاروخية في شباك مانويل نوير

ق 2: جوووووول ليروى ساني يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا، رغم مطالبات لاعبي الإكوادور بخطأ ضد بافلوفيتش لاصطدام قدمه برأس بيدرو فيتي الذي حاول لعب الكرة برأسه.

بداية المباراة

ألمانيا الإكوادور منتخب مصر كأس العالم
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