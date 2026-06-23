كأس العالم - رونالدو: أسعى دائما لخدمة المنتخب

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

البرتغال ضد أوزبكستان

شدد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب أوزبكستان.

وحققت البرتغال الفوز الأول في كأس العالم أمام أوزبكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ11، بخماسية نظيفة. (طالع التفاصيل)

وقال رونالدو عبر بي إن سبورتس: "سعيد للغاية بالنتيجة وتسجيل هدفين، لكن الأهم بالنسبة لي هو العمل الجماعي. لقد تحسنا كثيرا خلال الأيام الماضية".

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وأضاف "عندما تتحدثون عني، فأنا دائما أسعى لخدمة المنتخب. نحن في مرحلة مهمة للغاية".

وأتم "كنت أرغب في تسجيل الأهداف. أثق في عملي وفي عمل المجموعة، ومن الصعب للغاية أن تصل وتحقق ما تريده".

وفازت البرتغال على أوزبكستان 5-0 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل الأهداف: كريستيانو رونالدو (هدفين)، ونونو مينديش، وعبد الواحد نيماتوف (هدف عكسي)، ورفائيل لياو.

رونالدو أعرب عن سعادته البالغة بعدما سجل ثنائية تاريخية وردد عقب المباراة : "لقد عدت .. لقد عدت".

رونالدو بات أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة لمسابقة كأس العالم. (طالع التفاصيل)

كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف متجاوزا الراحل أوزيبيو (9 أهداف). (طالع التفاصيل)

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 11، في انتظار مباراة كولومبيا (3 نقاط)، والكونغو (نقطة واحدة).

فيما توقف رصيد منتخب أوزبكستان عند صفر من النقاط بعد هزيمتين أمام كولومبيا والبرتغال.

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