كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه

السبت، 20 يونيو 2026 - 02:30

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

انتقد هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا ملعب أتلانتا الذي استضاف مباراة فريقه ضد التشيك في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب جنوب إفريقيا مع التشيك بهدف لكل فريق في لقاء أقيم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وقال هوجو بروس في المؤتمر الصحفي: "هذا ليس ملعب كرة قدم، هو ملعب رائع وبه كل شيء تريده، فقط أرضية الملعب هي ما تمت لكرة القدم بصلة والباقي لا".

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وأضاف "الملعب مغلق، وأنا أفضل اللعب في ملعب مفتوح، لا أشعر بالأجواء في ملعب كهذا، عندما تقارنه بملعب أزيتكا على سبيل المثال فهو ملعب كرة قدم".

وأردف "هذه الملاعب رائعة من أجل الجماهير، أعتقد أنه يجدون كل شيء في هذا الملعب، ومجددا أفضل التواجد في ملعب حقيقي".

ويتسع ملعب أتلانتا لـ 75 ألف مشجع الواقع في جورجيا بأمريكا ويستضيف 8 مباريات في البطولة.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 05: A general view inside the stadium as players of Paris Saint-Germain and FC Bayern München face off prior to the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Mercedes-Benz Stadium on July 05, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)

وتطرق للحديث عن فترة توقف شرب المياه: "أعتقد أنه مفيد للغاية عندما تكون الأجواء حارة، لكن في بعض الحالات تفقد أسلوبك في المباراة".

وأوضح "عندما تكون في لحظة أفضل فريق وتسيطر وفجأة تتوقف لمدة 5 دقائق، في ملعب كهذا لا نريد أن نوقف اللعب لشرب المياه بعد 20 دقيقة".

وسجل هدف التشيك ميخال ساديليك، وأحرز التعادل تيبوهو موكوينا.

وبهذا التعادل حقق المنتخبان أول نقطة لهم في البطولة بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك.

ويتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية قبل مباراة المنتخبين.

يذكر أن هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا اعتاد الاعتراض وإبداء استيائه من الأخطاء والقرارات وأيضا الأمور التنظيمية وهو ما حدث من قبل في أمم إفريقيا 2025.

حتى أنه قبل بطولة أمم إفريقيا وجدنا أن اعتراضات وتصريحات هوجو بروس المدير الفني للبافانا بافانا تحتاج لأن نفرد لها تقريرا وهو ما حدث تحت عنوان "خُلق ليعترض".

وخلال البطولة،

بروس لم يخذلنا، بعد مباراة مصر اعترض على قرارات الحكم، ثم بعدها بأيام اعترض على أجواء البطولة، وفي المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون اعترض على الفارق الزمني بين مقر الإقامة ومقر التدريب لفريقه.

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