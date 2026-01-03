أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس

شدد هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا على أن مباراة فريقه ضد الكاميرون تحمل طابع خاص بالنسبة له.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس إفريقيا ضد الكاميرون، الذي سبق وأن قاده بروس للتتويج باللقب في 2017.

وقال بروس في مؤتمر صحفي: "نحن نستغرق 45 دقيقة للوصول من مقر الإقامة إلى ملعب التدريب، وهذا الوضع لا يجعلني سعيدا، خاصة أن منافسنا المتوقع هو المغرب في حال تخطينا هذا الدور. في بطولة مثل كأس إفريقيا لا بد ألا تزيد مدة التنقل عن 15 أو 20 دقيقة بحد أقصى".

وأضاف "مباراة الكاميرون تحمل طابعا خاصا بالنسبة لي، بالرغم من التغييرات العديدة التي حدثت في قوام المنتخب الذي كنت أدربه، ولكن عندما تفوز بكأس إفريقيا مع منتخب ما يظل ذلك في ذاكرته".

وتابع "فوجئت نوعا ما بالمنتخب الكاميروني الذي تغير مقارنة بالفريق الذي خاض تصفيات كأس العالم. إنه فريق شاب ولديه عقلية وروح الفريق، والكاميرون قد تكون مفاجأة هذه البطولة".

وواصل "رغبتي شديدة في الفوز وسنقاتل من أجل ذلك، وكنت أطمح في مواجهة الكاميرون في المباراة النهائية".

وشدد "طموحنا كبير ونريد على الأقل معادلة النسخة الماضية حينما حصلنا على المركز الثالث، لكن منتخبات مثل مصر والكاميرون تعلمت الدرس بعدما ودعت النسخة الماضية مبكرا، لذلك هذه النسخة أقوى بكثير".

وأتم المدرب البلجيكي "لا أبحث عن الانتقام بعد رحيلي عن الكاميرون منذ سبع سنوات، لم أجدد عقدي حينها، والآن أرغب في الفوز عليهم فقط لأنني أدرب جنوب إفريقيا وليس بحثا عن الانتقام".

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً.

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.