أمم إفريقيا - هوجو بروس: حتى محمد صلاح قال لي إنها ليست ركلة جزاء

أبدى هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا استياءه من قرارات التحكيم في خسارته أمام مصر.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "لمدة 45 دقيقة عقدوا معنا اجتماعا فنيا وشرحوا فيه العديد من القوانين قبل البطولة، وماذا يحتسب كركلة جزاء أو لا، وماذا يحتسب كطرد أو لا".

وكشف "حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة أنها ليست ضربة جزاء. كان أمرًا سخيفًا أن تحتسب".

وتابع "على الناحية الأخرى قالوا لنا إذا امتد الذراع خارج الجسد فهي ضربة جزاء، وهذا ما حدث (مع ياسر إبراهيم) ولكن لم تحتسب".

وعن المباراة قال: "في الشوط الأول كانت مصر أفضل ولديها عدة فرص وأداروا الكرة جيدا، في الشوط الثاني سيطرنا تماما على المباراة وكنا نحتاج لبعض الحظ".

وأوضح "خسرنا المباراة هذا صحيح ولكن تتبقى مباراة، وما حدث في الملعب اليوم يقول لنا إننا نملك الحافز للفوز بمباراة يوم الاثنين أمام زيمبابوي".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.