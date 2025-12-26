أمم إفريقيا - هوجو بروس: حتى محمد صلاح قال لي إنها ليست ركلة جزاء

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

أبدى هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا استياءه من قرارات التحكيم في خسارته أمام مصر.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "لمدة 45 دقيقة عقدوا معنا اجتماعا فنيا وشرحوا فيه العديد من القوانين قبل البطولة، وماذا يحتسب كركلة جزاء أو لا، وماذا يحتسب كطرد أو لا".

وكشف "حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة أنها ليست ضربة جزاء. كان أمرًا سخيفًا أن تحتسب".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - هوجو بروس: حتى محمد صلاح قال لي إنها ليست ركلة جزاء أمم إفريقيا – تريزيجيه: قاتلنا للدقيقة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا.. وشكرا الشعب المغربي أمم إفريقيا - خالد صبحي: حققنا الفوز الذي نريده أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إمام عاشور: لعبت كظهير من قبل.. ونفذت تعليمات حسام حسن

وتابع "على الناحية الأخرى قالوا لنا إذا امتد الذراع خارج الجسد فهي ضربة جزاء، وهذا ما حدث (مع ياسر إبراهيم) ولكن لم تحتسب".

وعن المباراة قال: "في الشوط الأول كانت مصر أفضل ولديها عدة فرص وأداروا الكرة جيدا، في الشوط الثاني سيطرنا تماما على المباراة وكنا نحتاج لبعض الحظ".

وأوضح "خسرنا المباراة هذا صحيح ولكن تتبقى مباراة، وما حدث في الملعب اليوم يقول لنا إننا نملك الحافز للفوز بمباراة يوم الاثنين أمام زيمبابوي".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

هوجو بروس جنوب إفريقيا
نرشح لكم
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) مالي.. محاولة أولى نقطة قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) مالي.. محاولة أولى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. جووووووووووووول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقطة 56 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر ساعة | أمم إفريقيا
التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة ساعة | أمم إفريقيا
منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. في انتظار قرار الفيديو
/articles/519976/أمم-إفريقيا-هوجو-بروس-حتى-محمد-صلاح-قال-لي-إنها-ليست-ركلة-جزاء