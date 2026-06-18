ممدوح عباس: استاد جديد للزمالك بتكلفة 38 مليون دولار.. وحل أزمة القيد

كشف ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزمالك عن إنشاء استاد جديد في أرض النادي بأكتوبر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. (طالع التفاصيل)

وقال ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للزمالك عبر قناة مودرن: "سيتم إنشاء استاد جديد لنادي الزمالك في الفرع الجديد بتكلفة 38 مليون دولار. كما سيتم إنشاء مجمعين تجاريين (مولين) في فرعي النادي بميت عقبة و6 أكتوبر".

وأضاف "سيتم حل أزمة القيد، إن شاء الله، ولا توجد أي علاقة بين قضية القيد والحصول على الرخصة الإفريقية، لكنني لن أفصح عن الآلية التي سيحصل النادي من خلالها على الرخصة الإفريقية".

وأتم تصريحاته "ليس من دوري الحديث عن مستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق، أو التعاقدات والصفقات".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، وجه من خلاله الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الوصول لحل نهائي بشكل أزمة النادي في 6 أكتوبر.

وجاء بيان مجلس إدارة الزمالك:

"يتشرف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وباسم أعضاء الجمعية العمومية للنادي وملايين جماهيره ومحبيه، بأن يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته الكريمة التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإقامة الفرع الجديد، بما يحقق طموحات جماهير وأعضاء النادي بعد سنوات طويلة من التطلع إلى هذا المشروع الحيوي"

"ويعرب مجلس إدارة الزمالك عن بالغ تقديره للجهود المتكاملة التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتي كان لتعاونها وتنسيقها دور محوري في دراسة مختلف البدائل والوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للنادي"

"ويثمن المجلس هذا الدعم الكريم ويؤكد أن النموذج المطروح لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية فحسب، بل يمثل فرصة تنموية واستثمارية واعدة، حيث تتمتع الأرض المخصصة بمقومات استراتيجية وموقع متميز يتيحان تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية تفوق العوائد السابقة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدها النادي لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأعضاء والجماهير، وضمان استدامة التمويل"

"كما يعكس هذا القرار إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتنموية تسهم في بناء الإنسان المصري ودعم الشباب وتعزيز التماسك المجتمعي وتوفير بيئة رياضية وثقافية وخدمية تليق بالمواطن المصري"

"ويؤكد مجلس إدارة الزمالك التزامه الكامل ببذل أقصى جهد لاستكمال المشروع وفق أعلى المعايير وفي التوقيتات المحددة، بما يحقق تطلعات الأعضاء والجماهير، ويعزز المكانة التاريخية لنادي الزمالك كأحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والمنطقة".

وسحبت أرض الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم. مما ترتب عليه تعرض الزمالك لإيقاف القيد في أكثر من مناسبة.

في ديسمبر الماضي، كشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال أشهر. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

ثم أعلن الزمالك تعاونه مع النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بعد سحب أرض النادي في 6 أكتوبر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض أكتوبر وتوضيح أبعاده".

وأضاف "سنلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".