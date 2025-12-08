وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور

شدد شريف الشربيني وزير الإسكان على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وقال الشربيني عبر إم بي سي مصر: "المدة النهائية الإضافية لنادي الزمالك بشأن أرض أكتوبر انتهت".

وأضاف "أحاول بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توفير مجموعة من الحلول البديلة لنادي الزمالك واختيار الحل الأنسب لأن هدفنا الحفاظ على الزمالك".

وأكمل "الحل البديل سيتم توفيره خلال 3-4 شهور".

وأنهى حديثه قائلا: "لا توجد ميزة خاصة لأرض الزمالك في أكتوبر ولا يوجد أي مستثمر تقدم للحصول عليها كما كان يتم الترويج له".

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

الزمالك الدوري المصري
