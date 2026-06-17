وزارة الرياضة تعلن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك "بتوجيهات رئاسية"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا وقانونيا لاستغلالها، حسب بيان وزارة الرياضة.

وأوضح البيان: "يأتي ذلك التخصيص في ضوء حرص الدولة على تعزيز الدور الهام للأندية الرياضية خاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية الرفيعة و التنشئة الاجتماعية السليمة و اكتشاف المواهب الرياضية".

وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة ونادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء وجماهير النادي.

وسحبت أرض الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

مما ترتب عليه تعرض الزمالك لإيقاف القيد في أكثر من مناسبة.

في ديسمبر الماضي، كشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال أشهر. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله رفض مقترح الأرض البديلة لأرض النادي في أكتوبر.(طالع التفاصيل)

ثم أعلن الزمالك تعاونه مع النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها بعد سحب أرض النادي في 6 أكتوبر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر إم بي سي مصر: "سنرسل خطابا رسميا لرئاسة الجمهورية لشرح موضوع أرض اكتوبر وتوضيح أبعاده".

وأضاف "سنلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الأمر أكبر من مجلس إدارة الزمالك أو الجمعية العمومية، هذه مشكلة 40 أو 50 مليون زملكاوي. التقارير التي وصلت عن الأرض من الواضح أنها متجزئة، ونحن نريد شرح الوضع الصحيح".