قائمة غانا – سيمينيو وإنياكي ويليامز على رأس الاختيارات لـ كأس العالم
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 12:58
كتب : FilGoal
تواجد أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي وإنياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو في قائمة منتخب غانا لكأس العالم 2026.
وتقام بطولة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.
ويقود البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق تدريب غانا حاليا.
وجاءت القائمة النهائية كالتالي:
الحراس: بينجامين أساري (أكرا هارتس أوف أوك الغاني) – لاورنس أتي زيجي (سان جالين السويسري) – جوسيف أنانج (سان باتريكس أثلتيك).
الدفاع: بابا عبد الرحمن (باوك اليوناني) – ديريك لوكاسين (بافوس القبرصي) – جايديون مينسا (أوكسير الفرنسي) – مارفن سينايا (أوكسير الفرنسي) – أليدو سيدو (ستاد رين الفرنسي) – عبدول مؤمن (رايو فاييكانو الإسباني) – جيروم أوبوكو (إسطانبول باشاكشاهير التركي) – جوناس أدجيتي (فولفسبورج الألماني) – كوجو أوبونج بيبرا (نيس الفرنسي).
الوسط: توماس بارتي (فياريال الإسباني) – كمال الدين سليمانا (أتالانتا الإيطالي) – كواسي سيبو (ريال أوفييدو الإسباني) – أوجوستين بواكي (سانت إتيان الفرنسي) – كاليب يرينكي (نورشيلاند الدنماركي) – عبدول فاتاو إيساهاكو (ليستر سيتي الإنجليزي) – إليشا أوسو (أوكسير الفرنسي).
الهجوم: كريستوفر بونسو باه (القادسية السعودي) – إرنست نواماه (ليون الفرنسي) – أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – براندون توماس أسانتي (كوفنتري سيتي الإنجليزي) – برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن التشيكي) – إنياكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني) – جوردان أيو (ليستر سيتي الإنجليزي).
ويقع منتخب غانا في مجموعة تضم إنجلترا وكرواتيا وبنما.