تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه

قدّم يوفنتوس عرضا أوليا لضم أليسون بيكر حارس ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحركت إدارة يوفنتوس بقيادة داميان كومولي بعرض تبلغ قيمته 5 ملايين يورو من أجل بدء المفاوضات.

وكشف موقع توتو ميركاتو عن طلب ليفربول نحو 20 مليون يورو للموافقة على رحيل الحارس البرازيلي، مع تمسكه باستمراره في الوقت الحالي.

وأبدى أليسون موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس، حيث يستعد لتوقيع عقد لمدة 3 مواسم براتب 4.5 مليون يورو سنويا.

ويمتد عقد الحارس مع ليفربول حتى 2027 بعد تفعيل بند التمديد تلقائيا.

ويخشى الجهاز الفني لليفربول من فقدان عنصر الخبرة داخل الفريق، خاصة بعد رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون واحتمالية رحيل إبراهيما كوناتي.

وكان ليفربول قد تعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي، ويدرس إعارته لأحد أندية الدوري الإيطالي لاكتساب الخبرة.

ويضع يوفنتوس أليسون كهدف أول، مع دراسة بدائل أخرى مثل ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا.