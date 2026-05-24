أرسنال ينهي الموسم بالفوز.. وسيتي يسقط في وداعية جوارديولا وسيلفا وستونز

الأحد، 24 مايو 2026 - 20:02

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أنهى أرسنال موسم الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس 2-1 في الجولة الختامية، بعدما توج باللقب قبل جولة من الختام.

فيما سقط ملاحقه مانشستر سيتي على أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة 1-2.

وسجل جابرييل جيسوس ونوني مادويكي ثنائية أرسنال في الدقيقتين 43 و48.

فيما قلص جان فيليب ماتيتا الفارق في الدقيقة 88.

وبذلك أنهى أرسنال الموسم بفارق 7 نقاط في الصدارة عن سيتي.

في المقابل، سقط مانشستر سيتي على أرضه بالخسارة 1-2 من فيلا بطل الدوري الأوروبي.

وافتتح أنطوان سيمينيو التسجيل لسيتي في الدقيقة 23.

ورد أولي واتكينز بهدفين لفيلا في الدقيقتين 47 و63.

وشهدت المباراة وداعا باكيا لبرناردو سيلفا وجون ستونز عند خروجهما في الدقيقتين 59 و77.

في الوقت نفسه، لم يتمالك بيب جوارديولا مدرب سيتي دموعه في معظم أوقات المباراة.

فالمدرب الإسباني أنهى مسيرة أسطورية استمرت 10 سنوات بهذه المباراة.

وشاهد عمر مرموش المباراة من على مقاعد البدلاء.

