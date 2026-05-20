مانشستر سيتي يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027
الأربعاء، 20 مايو 2026 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة بوما.
ويتكون القميص من اللون السماوي واللون الأبيض.
وظهر عمر مرموش في دعاية سيتي للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يرتدي فريق سيتي القميص الجديد في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي كما جرت العادة.
المباراة ستكون ضد أستون فيلا يوم الأحد، وستكون الوداعية لبرناردو سيلفا وجون ستونز.
فقد أعلن نادي مانشستر سيتي تجهيز احتفالية خاصة يوم الأحد المقبل لتوديع الثنائي.
وخسر مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي قبل جولة من ختام الموسم لصالح أرسنال.
وذلك بعدما تعادل مع بورنموث وأصبح الفارق بين أرسنال وسيتي 4 نقاط، قبل جولة الختام.
