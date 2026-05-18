تشكيل أرسنال – هافرتز يقود الهجوم أمام بيرنلي.. وجيوكيريس على الدكة

يقود كاي هافرتز تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد بيرنلي في الجولة 37 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات معقل المدفعجية، والتي تقد تكون خطوة مهمة في فوز الفريق بلقب المسابقة.

ويشارك بوكايو ساكا نجم أرسنال بشكل أساسي، كما يلعب موسكيرا في مركز الظهير الأيمن لتعويض الغيابات.

بينما يجلس فيكتور جيوكيريس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: موسكيرا – وليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – إيزي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – كاي هافرتز

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، ويأتي بيرنلي في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وتأكد هبوطه.