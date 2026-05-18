10 نقاط.. في الجول يكشف خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة

حددت إدارة النادي الأهلي الخطة التي سيتم تنفيذها من أجل إعادة هيكلة فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وتتلخص خطة الأهلي في 10 نقاط يكشفها لكم FilGoal.com:

1- الأهلي سيبدأ الاعتماد على سياسة الإحلال والتجديد في قائمة الفريق من أجل تقليل معدل الأعمار.

2- الأهلي يرى ضرورة تجديد تعاقد مصطفى شوبير قبل سفر منتخب مصر لكأس العالم.

3- عقود اللاعبين ستكون مرتبطة بلائحة جديدة فيها شرط الحصول على المكافآت والمزيد من الأموال مقابل تحقيق البطولات، مع تقييم فني وأخلاقي لكل اللاعبين.

4- دراسة طرق عقد اتفاقيات جديدة مع اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية مع النادي.

5- الأهلي منفتح على بيع أي لاعب إذا كانت لديه الرغبة في الرحيل، أو عدم رضاه عن الطريقة الجديدة في الإدارة.

6- الأهلي ينتظر موقف حاسم من إمام عاشور في العديد من الملفات على رأسها السماح لممثليه في الضغط على النادي.

7- شركة الكرة ستساهم بدور أساسي في عملية تمويل رواتب اللاعبين من خلال عقود إعلانات لسد الفجوة بين مطالب اللاعبين وقدرات الأهلي المالية.

8- الدخول في مفاوضات مع نادي سيراميكا كليوباترا من أجل ضم أحمد رمضان بشكل نهائي مقابل التخلي له عن محمد شكري.

9- سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي وهداف الدوري المغربي هو المرشح الأول لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

10 - لا يوجد مفاوضات مع ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي، أو ميجيل كاردوزو مدرب صن داونز.