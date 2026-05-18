رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول

"لا يمر بموسم جيد" جملة كانت قد تكررت كثيرا في بدايات موسم 2019-2020 (الموسم الثالث لصلاح مع ليفربول) قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر غير المنطقية في مشوار صلاح مع الريدز.

تألق صلاح بشكل لافت مع ليفربول في أول موسمين لذلك بدأت الشكوك حول موقفه في الموسم الثالث، لكن نجح الفرعون المصري في النهاية في الهيمنة.

البداية مع ضغوط لا ترحم

دخل صلاح الموسم الثالث وهو يحمل إرث موسمين استثنائيين، أحدهما تاريخي على مستوى الأرقام، والآخر تُوّج فيه بدوري أبطال أوروبا.

فكانت الأزمة في الموسم الثالث هي السؤال المتكرر، هل سينجح صلاح في الحفاظ على ذلك المستوىظ

لكن في الحقيقة بدأ الموسم بلقطة مبكرة عندما أهدر صلاح أكثر من فرصة محققة في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي،، لتبدأ الانتقادات مبكرا عقب خسارة اللقب.

وبدأت ضغوط التصريحات تنهال على صلاح بوصف ما يفعله بـ "الأنانية" مما تسبب في خسارة فريق اللقب.

وبلغ الأمر ذروته في مواجهة بيرنلي بالدوري نهاية أغسطس 2019 ولقطته الشهيرة بعدم التمرير لساديو ماني في انفراد للثنائي بالمرمى.

وظهر غضب ماني بعد استبداله مما أثار جدلا كبيرا وانهالت التعليقات الغاضبة على صلاح.

وصرح كريس ساتون المحلل الإنجليزي الشهير على تلك الواقعة قائلا: "محمد صلاح أصبح أنانيا في العديد من اللحظات، وكان عليه ببساطة تمرير الكرة لماني بسهولة".

كما انتقد جاري نيفيل قرار صلاح قائلا: "بالرغم أنه يمتلك جودة كبيرة لكنه أحيانا يتخذ القرار الخطأ في الثلث الأخير".

الرد في الملعب

كان انتقادات مواجهة بيرنلي بعد مباراة واحدة من تألق صلاح أمام أرسنال في الدوري.

تغلب ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ونجح صلاح في تسجيل هدفين، وكانت واحدة من أفضل مبارياته خاصة عندما راوغ ديفيد لويز وتسبب في ركلة جزاء سجلها بنفسه بعدها.

وعقب مواجهة بيرنلي نجح صلاح في مباراتين متتاليتين أن يسجل ويصنع أمام كل من نيوكاسل وتشيلسي على الترتيب ويساهم في فوز الريدز بالمباراتين.

وبدأت النبرة الإعلامية تتغير مع صلاح بعد تألقه في شهري سبتمبر وأكتوبر رفقة ليفربول.

وأعرب يورجن كلوب ثقته في صلاح بتصريح خلال مؤتمر صحفي قائلا: "صلاح لاعب استثنائي ولا يتأثر بالضغوط أو الانتقادات ويعلم كيف أن يكون الرد داخل الملعب".

حتى أن جيمي كاراجر الذي تحول فيما بعد لأكثر منتقدي صلاح شدد وقتها أن انتقاد الناس لصلاح بسبب وضع معايير مرتفعة وضعها هو بنفسه عقب تألقه الموسمين الماضيين.

منتصف الموسم

بدأ يورجن كلوب في توظيف صلاح بشكل مختلف في منتصف الموسم وأصبح يتحرك أكثر للعمق، مما يفتح المساحات لباقي الفريق ويصنع الفرص.

ولاحظ المحللون الإنجليز ما يفعله صلاح مع ليفربول مع اقتراب الموسم من منتصفه.

وصرح روي كين عن ذلك قائلا: "قد لا يكون صلاح في أفضل مستوياته دائما، لكنه رغم ذلك يبقى أخطر لاعبي ليفربول".

بينما شدد آلا شيرار "أرقام صلاح لا تكذب، قد يراه البعض ليس في أفضل حالاته ورغم ذلك نراه يسجل ويصنع الفارق".

ديسمبر التاريخي

تألق صلاح خلال منافسات كأس العالم للأندية وتوج باللقب التاريخي بالنسبة له.

حسم صلاح كأس العالم للأندية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن صلاح الأكثر تسجيلا في البطولة لكنه ظهر بمستوى رائع ونجح في صناعة الفارق مع الفريق.

مواجهة مانشستر يونايتد

مع بداية العام الجديد، كان ليفربول يسير بثبات نحو لقب الدوري الإنجليزي.

في مباراة مانشستر يونايتد في أنفيلد، جاءت اللحظة التي اختزلت موسم صلاح.

سجل صلاح هدفا في الوقت القاتل، بعد انطلاقة من نصف الملعب من صناعة أليسون، وسط احتفال جنوني أمام الجماهير.

صرح وقتها جاري لينيكر أسطورة ليفربول: "حسمها صلاح، هذا هو اللاعب الذي يظهر في اللحظات الكبيرة".

دوري أبطال أوروبا

ودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من ثمن النهائي بعدما خسر أمام أتلتيكو مدريد.

ورغم الوداع المبكر ساهم صلاح في 6 أهداف مع ليفربول خلال 8 مباريات بالبطولة.

ونجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

تتويج صامت

بعد سنوات من الغياب، حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح لم يكن فقط جزءا من الفريق.. بل أحد أعمدته الأساسية.

رغم كل الانتقادات التي لاحقته خلال الموسم، أنهى الرحلة وهو يتصدر قائمة الهدافين للفريق، ويؤكد أنه لا يزال النجم الأول.

وجاء التتويج صامتا بسبب أحداث جائحة كورونا في ذلك التوقيت.

أرقام الموسم

خاض صلاح مع ليفربول في موسم 2019-2020:

لعب: 48 مباراة

ساهم: 36 هدفا

سجل: 23

صنع: 13