بمشاركة مصر والمغرب.. السنغال تستضيف كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية
الإثنين، 18 مايو 2026 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية لعام 2026 الجاري للسنغال.
وتستضيف السنغال البطولة بمشاركة كل من مصر والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية وبوروندي.
وتأتي أهمية هذه البطولة كونها مؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية عام 2027 المقبل.
وكانت السنغال استضافت بالفعل نسخة عام 2021 لكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية.
ويحمل منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية في آخر 5 نسخ للبطولة.
