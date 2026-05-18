جوارديولا: علينا إسقاط بورنموث أولا قبل التفكير في الجولة الختامية

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يفكر في مباراة الجولة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا يوم الأحد المقبل، لأن أمامه اختبار صعب للغاية ضد بورنموث في الجولة قبل الأخيرة.

ويحل سيتي ضيفا على بورنموث مساء الثلاثاء على ملعب فيتاليتي، حيث يُعد الفوز ضروريا لمواصلة مطاردة أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "سندخل لقاء بورنموث بقائمة مكتملة وخالية من الإصابات".

وأضاف "جميع اللاعبين جاهزون، يا للأسف لم يكن الوضع كذلك قبل 6 أشهر".

وتابع "بورنموث كان لديه 10 أيام للاستعداد لهذه المباراة، أما نحن فثلاثة أيام فقط، لكننا نعرف ما يجب علينا فعله في هذا اللقاء".

وشدد المدرب الإسباني "علينا أن نوقف سلسلة نتائج بورنموث الإيجابية، وإلا سينتهي الأمر".

ويدخل بورنموث المباراة بسلسلة من 17 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي، وهي الأطول في البطولة هذا الموسم.

في حالة تعثر سيتي بالتعادل أو الخسارة، وفوز أرسنال - المتصدر بفارق نقطتين عن سيتي - على منافسه بيرنلي، سيتوج المدفعجية باللقب قبل جولة الختام.

وأوضح بيب "لاعبو بورنموث يقاتلون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وعندما تصل إلى الجولات الأخيرة ويكون خصمك لا ينافس على شيء تصبح الأمور أسهل، لكن هذا ليس الوضع الآن".

واستطرد "الأمر واضح بالنسبة لنا، نعرف تمامًا ما يجب فعله، الأمر ليس معقدًا، علينا الفوز، ثم التفكير في مباراة أستون فيلا".

وواصل "كل ما نريده أن نكون مع جماهيرنا حتى النهاية ومحاولة الفوز باللقب وتجاوز أستون فيلا، ولكن ليحدث ذلك، علينا الفوز على بورنموث".

ولا يعتقد جوارديولا أن بيرنلي الذي سيحل ضيفا على أرسنال يوم الاثنين سيتساهل في المباراة بعد تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني.

إذ قال "هنا في إنجلترا، الفرق دائمًا تبذل أفضل ما لديها، على سبيل المثال، ليدز ضمن البقاء بالفعل، لكنه قدم مباراة رائعة أمام توتنام خارج أرضه وخرج بالتعادل".

وأتم " كل الفرق تحاول الفوز دائمًا، وليس لدي أي شك أنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم".