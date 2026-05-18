الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري

الإثنين، 18 مايو 2026 - 16:23

كتب : محمد جمال

الحكم الألماني ساشا ستيجمان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تواصل اتحاد الكرة مع نظيره الألماني لاستقدام طاقم تحكيم المباراة. (مزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة:
معسكر مغلق لـ الزمالك استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا نداي: اتحاد العاصمة توج بالكونفدرالية عن جدارة.. والأرقام تثبت تفوقنا على الزمالك مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كالآتي:

حكم ساحة: ساشا ستيجمان

حكم مساعد 1: كريستوف جونش

حكم مساعد 2: كريستيان جيتلمان

حكم رابع: فلوريان إكسنر

حكم فيديو: سورين شتوركس

حكم فيديو مساعد: كريستيان فيشر

وأدار ستيجمان 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات بينهم 14 في الدوري الألماني.

وكانت آخر مواجهة أدارها الحكم الألماني يوم السبت الماضي بين فرايبورج ولايبزج في الجولة 34 من الدوري الألماني وانتهت بفوز فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويبلغ ستيجمان من العمر 41 عاما، وأدار 5 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة واحدة في دوري المؤتمر هذا الموسم.

كما سبق له إدارة مواجهتين في الدوري اليوناني بين فريقي باوك وأيك أثينا.

وفي توقف مارس الأخير أدار ستيجمان مواجهة هولندا الودية أمام الإكوادور وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

حكم الزمالك الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري ستيجمان
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم الأهلي يعلن تعرض توروب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى "لم أشعر بالعدل ورأيت الحكم يحتفل".. رسالة غاضبة من محمد إسماعيل بعد خسارة الكونفدرالية خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا مواعيد مباريات الإثنين 18 مايو 2026.. المحلة ضد الاتحاد في صراع البقاء وأرسنال أمام بيرنلي معسكر مغلق لـ الزمالك استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة
أخر الأخبار
نانت يصدر بيانا شديد اللهجة بعد شغب جماهيره أمام تولوز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة كاب فيردي - استبعاد كامويش من كأس العالم.. وتواجد مينديش وسيميدو 6 دقيقة | في المونديال
جوارديولا: علينا إسقاط بورنموث أولا قبل التفكير في الجولة الختامية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة 31 دقيقة | الدوري المصري
الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل 55 دقيقة | الدوري الإسباني
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529356/الألماني-ستيجمان-حكما-لمواجهة-الزمالك-ضد-سيراميكا-كليوباترا-في-ختام-الدوري