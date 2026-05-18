الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تواصل اتحاد الكرة مع نظيره الألماني لاستقدام طاقم تحكيم المباراة. (مزيد من التفاصيل)

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد سيراميكا كالآتي:

حكم ساحة: ساشا ستيجمان

حكم مساعد 1: كريستوف جونش

حكم مساعد 2: كريستيان جيتلمان

حكم رابع: فلوريان إكسنر

حكم فيديو: سورين شتوركس

حكم فيديو مساعد: كريستيان فيشر

وأدار ستيجمان 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات بينهم 14 في الدوري الألماني.

وكانت آخر مواجهة أدارها الحكم الألماني يوم السبت الماضي بين فرايبورج ولايبزج في الجولة 34 من الدوري الألماني وانتهت بفوز فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويبلغ ستيجمان من العمر 41 عاما، وأدار 5 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة واحدة في دوري المؤتمر هذا الموسم.

كما سبق له إدارة مواجهتين في الدوري اليوناني بين فريقي باوك وأيك أثينا.

وفي توقف مارس الأخير أدار ستيجمان مواجهة هولندا الودية أمام الإكوادور وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.