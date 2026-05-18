خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا

تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الألماني من أجل استقدام طاقم تحكيم لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تواصل بالفعل مع الاتحاد الألماني من أجل استقدام طاقم تحكيم لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي إقامة مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بطاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب الزمالك.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.