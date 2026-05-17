مصدر من كاف لـ في الجول: زيادة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية فقط وليس الوصيف

الأحد، 17 مايو 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

احتفالات اتحاد العاصمة بالفوز بلقب الكونفدرالية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة زيادة الجائزة المالية لصاحب المركز الثاني في بطولة الكونفدرالية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيادة الجائزة المالية لوصيف الكونفدرالية؟ الجائزة المالية للوصيف كما هي دون تغيير مليون دولار فقط".

وأضاف "ما كُتب على موقع كاف بأنها مليوني دولار خطأ مطبعي وتم تعديله في التقرير لاحقا".

خسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وحسبما كشف كاف عبر موقعه فإن الجائزة المالية لوصيف البطولة هي مليون دولار.

وسبق أن أعلن كاف على زيادة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية لتصبح 4 ملايين دولار بدلا من مليوني دولار. (طالع التفاصيل)

وبدأت جوائز الكونفدرالية منذ اعتماد مسماها ونظامها الجديد في 2009 بـ 1.25 مليون دولار وارتفعت لـ مليوني دولار في 2023 قبل أن تتضاعف لتصبح 4 ملايين دولار في 2026.

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

وأبهر جمهور الزمالك الجميع بـ "تيفو" ملئ جنبات استاد القاهرة بالكامل، فيما وجهوا العديد من الرسائل للاعبي الأبيض قبل اللقاء.

