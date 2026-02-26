كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 26 فبراير 2026 - 22:35

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة قيمة الجوائز المالية لأبطال مسابقات الأندية (دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية) بدءا من موسم 2025-26.

وسبق أن أعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا وكذلك بطولات الأندية بالإضافة لعدة قرارات خلال المؤتمر الذي عٌقد قبل انطلاق أمم إفريقيا 2025 في المغرب. (طالع التفاصيل)

وزادت قيمة الجوائز المالية لبطل المسابقتين بقيمة 2 مليون دولار لكل بطولة.

وارتفعت قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا لتصبح 6 ملايين دولار بدلا من 4.

فيما ارتفعت قيمة الجائزة المالية لبطل الكونفدرالية لتصبح 4 ملايين دولار بدلا من 2.

وأعلن كاف سابقا عن زيادة قيمة الجائزة المالية لبطل أمم إفريقيا بدءا من 2025 لتصبح 10 ملايين دولار والتي حصدها منتخب السنغال بالفعل.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا

البطل: 6 ملايين دولار

الوصيف: 2 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 1.2 مليون دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 900 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 700 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 700 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

إجمالي الجوائز المالية لدوري الأبطال: 19 مليون و600 ألف دولار.

الجوائز المالية للكونفدرالية

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 750 ألف دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 550 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

إجمالي الجوائز المالية للكونفدرالية: 11 مليون و900 ألف دولار.

يذكر أن جوائز دوري الأبطال بدءا من 1997 بالمسمى والنظام الجديد بدأت بـ مليون دولار وارتفعت في 2009 لتصبح 1.5 مليون دولار، ثم أصبحت 2.5 مليون دولار في 2017 وزادت لتصبح 4 ملايين دولار في 2023، قبل أن تصل إلى 6 ملايين دولار في 2026.

فيما بدأت جوائز الكونفدرالية منذ اعتماد مسماها ونظامها الجديد في 2009 بـ 1.25 مليون دولار وارتفعت لـ مليوني دولار في 2023 قبل أن تتضاعف لتصبح 4 ملايين دولار في 2026.

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على لقب النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، فيما يتنافس المصري والزمالك على لقب الكونفدرالية.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة استعدادا للمباريات الحاسمة قاريا.. كاف يختار 7 حكام مصريين في معسكر "النخبة" منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل ليس طارق مصطفى.. أولمبيك أسفي يعلن مدربه الجديد ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون 6 دقيقة | ميركاتو
تقرير: سيجاور ديباي.. لينجارد يقترب من كورينثيانز البرازيلي 15 دقيقة | أمريكا
بالنيران الصديقة.. أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي مؤفتا بهدف أمام الرياض 25 دقيقة | سعودي في الجول
دوري المؤتمر - فيورنتينا يفلت من مفاجأة ياجيلونيا ويتأهل لثمن النهائي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
"هل تمزح".. رودريجو يكشف سبب طرده أمام بنفيكا بدوري الأبطال 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نرغب في ضم العديد من اللاعبين".. ديكو يكشف حقيقة مفاوضات ألفاريز ساعة | الدوري الإسباني
دياب لـ في الجول: زيادة الحضور الجماهيري في القاهرة وبرج العرب لـ 40 ألف ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524186/كاف-يعلن-زيادة-الجوائز-المالية-للفائزين-دوري-أبطال-إفريقيا-والكونفدرالية