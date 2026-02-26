كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة قيمة الجوائز المالية لأبطال مسابقات الأندية (دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية) بدءا من موسم 2025-26.

وسبق أن أعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا وكذلك بطولات الأندية بالإضافة لعدة قرارات خلال المؤتمر الذي عٌقد قبل انطلاق أمم إفريقيا 2025 في المغرب. (طالع التفاصيل)

وزادت قيمة الجوائز المالية لبطل المسابقتين بقيمة 2 مليون دولار لكل بطولة.

وارتفعت قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا لتصبح 6 ملايين دولار بدلا من 4.

فيما ارتفعت قيمة الجائزة المالية لبطل الكونفدرالية لتصبح 4 ملايين دولار بدلا من 2.

وأعلن كاف سابقا عن زيادة قيمة الجائزة المالية لبطل أمم إفريقيا بدءا من 2025 لتصبح 10 ملايين دولار والتي حصدها منتخب السنغال بالفعل.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا

البطل: 6 ملايين دولار

الوصيف: 2 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 1.2 مليون دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 900 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 700 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 700 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

إجمالي الجوائز المالية لدوري الأبطال: 19 مليون و600 ألف دولار.

الجوائز المالية للكونفدرالية

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 750 ألف دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 550 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

إجمالي الجوائز المالية للكونفدرالية: 11 مليون و900 ألف دولار.

يذكر أن جوائز دوري الأبطال بدءا من 1997 بالمسمى والنظام الجديد بدأت بـ مليون دولار وارتفعت في 2009 لتصبح 1.5 مليون دولار، ثم أصبحت 2.5 مليون دولار في 2017 وزادت لتصبح 4 ملايين دولار في 2023، قبل أن تصل إلى 6 ملايين دولار في 2026.

فيما بدأت جوائز الكونفدرالية منذ اعتماد مسماها ونظامها الجديد في 2009 بـ 1.25 مليون دولار وارتفعت لـ مليوني دولار في 2023 قبل أن تتضاعف لتصبح 4 ملايين دولار في 2026.

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على لقب النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، فيما يتنافس المصري والزمالك على لقب الكونفدرالية.