"بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".. بيان من غزل المحلة بشأن علاء عبد العال

هاجم نادي غزل المحلة مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن علاء عبد العال لن يقود زعيم الدلتا في آخر 3 مباريات بالدوري المصري (طالع التفاصيل)

ويعد اسم شريف الخشاب الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق في الجولات الأخيرة.

وفي حال رحيل عبد العال فسيدفع قيمة الشرط الجزائي للنادي وهو ما يعادل راتب 3 أشهر.

وجاء بيان النادي بشأن هذا الحدث كالتالي:

يستنكر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما قام به علاء عبد العال المدير الفني للفريق، بعد إبلاغه النادي صباح اليوم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

رغم الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة معه مساء أمس، والتي تم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق، وتجديد الثقة فيه بشكل كامل والاتفاق على استمراره وقيادة مران الفريق اليوم بصورة طبيعية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن النادي تعامل بمنتهى الدعم والثقة مع المدير الفني طوال الفترة الماضية، وتحمل الكثير من الظروف والنتائج الصعبة إيمانا بقدراته الفنية، وحرصا على استقرار الفريق في مرحلة بالغة الحساسية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

إلا أن قرار الرحيل المفاجئ، وفي هذا التوقيت الحرج تحديدا، ودون مراعاة لمسؤولياته تجـاه الفريق أو تقدير لحجم التحديات التي يواجهها النادي في صراع البقاء بالدوري، يُعد تصرفًا غير مقبول، خاصة بعدما تم الاتفاق بشكل واضح وصريح على استمرار الجهاز الفني.

ويؤكد نادي غزل المحلة أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما حدث، وأنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي كاملة وفقًا للوائح والضوابط المنظمة، حفاظًا على استقرار الكيان وحقوق جماهيره العظيمة، وحتى لا يتكرر الأمر مع أندية أخرى.

كما يشدد مجلس الإدارة على أن غزل المحلة، بجماهيره وتاريخه وقيمته الكبيرة، قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وسيظل دائما كيانا كبيرا لا يتأثر بالأفراد، وسيواصل العمل بكل قوة من أجل الحفاظ على مكانته بين الكبار.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق عن عقد جلسة بين مسؤولي غزل المحلة وحمزة الجمل من أجل تقديم عرض لقيادة الفريق في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياسي.