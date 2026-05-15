"بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".. بيان من غزل المحلة بشأن علاء عبد العال

الجمعة، 15 مايو 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

هاجم نادي غزل المحلة مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن علاء عبد العال لن يقود زعيم الدلتا في آخر 3 مباريات بالدوري المصري (طالع التفاصيل)

ويعد اسم شريف الخشاب الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق في الجولات الأخيرة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ إدارة غزل المحلة برحيله.. وموقف النادي علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال

وفي حال رحيل عبد العال فسيدفع قيمة الشرط الجزائي للنادي وهو ما يعادل راتب 3 أشهر.

وجاء بيان النادي بشأن هذا الحدث كالتالي:

يستنكر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما قام به علاء عبد العال المدير الفني للفريق، بعد إبلاغه النادي صباح اليوم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

رغم الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة معه مساء أمس، والتي تم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق، وتجديد الثقة فيه بشكل كامل والاتفاق على استمراره وقيادة مران الفريق اليوم بصورة طبيعية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن النادي تعامل بمنتهى الدعم والثقة مع المدير الفني طوال الفترة الماضية، وتحمل الكثير من الظروف والنتائج الصعبة إيمانا بقدراته الفنية، وحرصا على استقرار الفريق في مرحلة بالغة الحساسية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

إلا أن قرار الرحيل المفاجئ، وفي هذا التوقيت الحرج تحديدا، ودون مراعاة لمسؤولياته تجـاه الفريق أو تقدير لحجم التحديات التي يواجهها النادي في صراع البقاء بالدوري، يُعد تصرفًا غير مقبول، خاصة بعدما تم الاتفاق بشكل واضح وصريح على استمرار الجهاز الفني.

ويؤكد نادي غزل المحلة أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما حدث، وأنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي كاملة وفقًا للوائح والضوابط المنظمة، حفاظًا على استقرار الكيان وحقوق جماهيره العظيمة، وحتى لا يتكرر الأمر مع أندية أخرى.

كما يشدد مجلس الإدارة على أن غزل المحلة، بجماهيره وتاريخه وقيمته الكبيرة، قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وسيظل دائما كيانا كبيرا لا يتأثر بالأفراد، وسيواصل العمل بكل قوة من أجل الحفاظ على مكانته بين الكبار.

No description available.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق عن عقد جلسة بين مسؤولي غزل المحلة وحمزة الجمل من أجل تقديم عرض لقيادة الفريق في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياسي.

غزل المحلة علاء عبد العال الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ إدارة غزل المحلة برحيله.. وموقف النادي رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: صرفنا المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مواجهة المحلة الشريعي يكشف سبب رحيل حمزة الجمل.. وحقيقة عروض عبد الله وأقطاي وعلي محمود استعدادا للقاء المصري.. الأهلي ينتصر على دلفي بثنائية وديا محمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي خالد جلال: الإسماعيلي سيندثر إذا هبط.. وسنعود لدوري يشبه فترة كورونا الـ 77 في الممتاز.. أبو قير للأسمدة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري خبر في الجول - الأهلي يستقر على تمديد تعاقد مصطفى شوبير
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - جاكبو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وصلاح على مقاعد البدلاء 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألفاريز: جريزمان أول من دعمني قبل قدومي لـ أتلتيكو مدريد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان من اتحاد العاصمة لجماهيره قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 43 دقيقة | كرة سلة
مهاجم سندرلاند ومدافع ولفرهامبتون ضمن قائمة هايتي في كأس العالم 57 دقيقة | في المونديال
مباشر سلة - الأهلي (57)-(50) الاتحاد السكندري.. الفترة الثالثة ساعة | كرة سلة
غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. لموشي يعلن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
تقرير: ميلان يقرر إقالة مديره الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. بايرن يعلن تجديد عقد نوير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529181/بصدد-اتخاذ-كافة-الإجراءات-القانونية-ضده-بيان-من-غزل-المحلة-بشأن-علاء-عبد-العال