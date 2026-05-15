خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ إدارة غزل المحلة برحيله.. وموقف النادي

الجمعة، 15 مايو 2026 - 16:29

كتب : رضا السنباطي

علاء عبد العال - مدرب غزل المحلة

أبلغ علاء عبد العال المدير الفني لـ غزل المحلة إدارة النادي برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علاء عبد العال لن يقود زعيم الدلتا في آخر 3 مباريات بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يرد النادي على قرار مدربه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد اسم شريف الخشاب الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق في الجولات الأخيرة.

وفي حال رحيل عبد العال فسيدفع قيمة الشرط الجزائي للنادي وهو ما يعادل راتب 3 أشهر.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق عن عقد جلسة بين مسؤولي غزل المحلة وحمزة الجمل من أجل تقديم عرض لقيادة الفريق في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياسي.

