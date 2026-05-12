خبر في الجول – جلسة بين غزل المحلة وحمزة الجمل

جمعت جلسة بين مسؤولي نادي غزل المحلة وحمزة الجمل مدرب إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جلسة بين مسؤولي غزل المحلة وحمزة الجمل من أجل تقديم عرض لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد حمزة الجمل مع إنبي بنهاية الموسم الحالي.

وتواجد إنبي ضمن مجموعة الـ 7 أندية التي تنافس على لقب الدوري، وتفادى خطر الهبوط مبكرا.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقاد حمزة الجمل نادي إنبي في48 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.