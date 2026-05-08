مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: خالدي جاهز لمواجهة الزمالك.. وهذا اللاعب سيغيب

الجمعة، 08 مايو 2026 - 20:57

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد الخالدي - اتحاد العاصمة

كشف مصدر من نادي اتحاد العاصمة حقيقة غياب أحمد خالدي نجم الفريق الجزائري عن مواجهة الزمالك.

وترددت أنباء عن غياب خالدي عن ذهاب نهائي الكونفدرالية لتراكم البطاقات.

وقال مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: "أحمد خالدي سيشارك أمام الزمالك في مباراة الذهاب بشكل طبيعي".

وأوضح "اللاعب لديه بطاقتين فقط وسيغيب عن مباراة الإياب في حال حصوله على بطاقة صفراء ثالثة".

وكشف "اللاعب الذي سيغيب عن هذه المباراة هو حسام الدين غشة للإصابة".

ويعد أحمد خالدي من أكثر المساهمين بالأهداف مع الفريق الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

وسجل خالدي 3 أهداف مع اتحاد العاصمة في البطولة الكونفدرالية.

بينما يعد حسام الدين غشة اللاعب الأكثر مرواغة في البطولة بواقع 14 مرواغة، وساهم في 5 أهداف.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.

