الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الجزائر.

ولدى اتحاد العاصمة أكثر من نقطة قوة، لكن هناك نقطة ضعف تعد ميزة للزمالك في المباريات الماضية.

الجهة اليمنى

تتميز الجهة اليمنى في اتحاد العاصمة بالمهارة بوجود أحمد خالدي، الذي يعد من أكثر المساهمين بالأهداف مع الفريق في بطولة الكونفدرالية.

وسجل خالدي 3 أهداف في البطولة.

ويتميز خالدي بالمراوغات إذ وصلت نسبة نجاح مراوغاته لـ 53%.

تبادل المراكز

يعاني حسام الدين غشة من إصابة قوية إذ خضع لجراحة الغضروف وانتهى موسمه، وكان يتميز بتبادل المراكز المستمر بينه وبين خالدي، لكن كل ذلك لن يحدث بالإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب الجزائري.

وكان غشة يعد ثالث أكثر لاعب نجاحا في المراوغات بمتوسط 1.6 في المباراة الواحدة، ويحتل المركز الثالث بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

المهاجم البالغ من العمر 30 عاما يعتبر ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع هدفين بالتساوي مع عدة لاعبين آخرين.

وبالتالي سينخفض الضغط على دفاع الزمالك بغياب أحد أبرز نجوم اتحاد العاصمة.

الحفاظ على الشباك

يملك اتحاد العاصمة حارسا متميزا، وحافظ أسامة بن بوط حارس مرمى الفريق على نظافه شباكه في 6 مباريات خلال البطولة.

ويتصدر بن بوط قائمة أكثر الحراس على نظافة الشباك بالتساوي مع فريد حارس مرمى شباب بلوزداد، الذي تمكن الزمالك من الفوز عليه بالفعل في دور نصف النهائي.

صناعة الفرص

يتميز اتحاد العاصمة بصناعة الكثير من الفرص في البطولة بقيادة براهيم بن زازا.

براهيم بن زازا أكثر من صنع الفرص لاتحاد العاصمة بـ 3 فرصة حقيقية.

وإجمالا اتحاد العاصمة ثاني أكثر الفرق التي صنعت فرص محققة للتهديف بـ 20 فرصة، بينما يأتي الزمالك رابعا بـ 16 فرصة.

السلبية التي يجب أن يستغلها الزمالك

يتميز الزمالك بالعرضيات إلى القائم البعيد، وأكثر من ينفذها هو جوان بيزيرا الذي من الممكن أن يغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

ويعاني اتحاد العاصمة من العرضيات والكرات الثابتة.

وسجل الزمالك بهذه الطريقة أكثر من مرة مثل المصري وسموحة في المباراة الأخيرة.

وأيضا يترك المدافعين دائما مساحة تسمح للمهاجم التمركز فيها.

وتكلف اتحاد العاصمة باستقبال أكثر من هدف، لذلك على الزمالك عن طريق عدي الدباغ أن يستغل هذه نقطة الضعف.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في مباراة الإياب يوم 16 مايو من الشهر الجاري.