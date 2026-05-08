قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجائزة المالية لوصيف الكونفدرالية بنسبة 100%.

ويخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية ضد اتحاد العاصمة الجزائري ذهابا يوم 9 مايو وإيابا يوم 16 من نفس الشهر.

وحسبما كشف كاف عبر موقعه فإن الجائزة المالية لوصيف كاف ارتفعت لتصبح مليوني دولار بدلا من مليون دولار.

وسبق أن أعلن كاف على زيادة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية لتصبح 4 ملايين دولار بدلا من مليوني دولار. (طالع التفاصيل)

الجوائز المالية للكونفدرالية بدءا من 2026

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: 2 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: 750 ألف دولار (توزع على فريقين)

الوصول لربع النهائي: 550 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الثالث في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

تحقيق المركز الرابع في المجموعات: 400 ألف دولار (توزع على 4 فرق)

وبدأت جوائز الكونفدرالية منذ اعتماد مسماها ونظامها الجديد في 2009 بـ 1.25 مليون دولار وارتفعت لـ مليوني دولار في 2023 قبل أن تتضاعف لتصبح 4 ملايين دولار في 2026.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

