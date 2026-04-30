تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح

يجري نادي فنربخشة التركي مفاوضات مع وكلاء محمد صلاح من أجل ضم النجم المصري في الصيف المقبل.

وأعلن صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 مواسم قضاها بقميص الريدز.

ووفقا لقناة "aspor" التركية فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يتوقع راتبا قدره 20 مليون يورو ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

وأكمل أنه كان مقررا إقامة اجتماع ثالث بعد مباراة الفريق ضد جالاتاسراي لكن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات في النادي.

ومنذ إعلان رحيله ارتبط اسم صلاح بالعديد من الأندية من أجل ارتداء قميصها في الموسم المقبل.

يذكر أن صلاح تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وأعلن ليفربول إمكانية لحاق الدولي المصري للمباريات الأخيرة من الموسم مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وأشار البيان إلى أن صلاح تعرض لإصابة عضلية طفيفة.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

ولم يتبق سوى 4 مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com أن الإصابة ستبعد صلاح لمدة 4 أسابيع عن الملاعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا والبرازيل وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة 7 بكأس العالم مع كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.