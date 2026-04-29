ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي بشرى سارة بجاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وكشف ليفربول في بيانه عن تأكيد جاهزية محمد صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم.

وأشار البيان إلى أن صلاح تعرض لإصابة عضلية طفيفة.

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

ولم يتبق سوى 4 مباريات لليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com أن الإصابة ستبعد صلاح لمدة 4 أسابيع عن الملاعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا والبرازيل وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة بكأس العالم مع كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.