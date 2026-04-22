الظهور الأول بعد شكوى الأهلي.. محمود وفا حكما لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود وفا حكما لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت.

ويأتي تعيين وفا في ظهور أول بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

كما تقدم الأهلي بشكوى ضد محمود وفا إلى لجنة الانضباط واتهمه بتوجيه ألفاظ مسيئة للاعبيه حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه".

وأعلن اتحاد الكرة موافقته على طلب الأهلي بحضور جلسة استماع للمحادثة التي دارت بين طاقم الحكام في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

ولكن الجلسة لم تتم بسبب إصرار الأهلي على اصحطاب خبيرا للأصوات وخبير تحكيمي، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لأنه يخالف المعايير التي وضعها حول من يحضر الجلسات.

غزل المحلة الدوري المصري بتروجت محمود وفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الظهور الأول بعد شكوى الأهلي.. محمود وفا حكما لمباراة غزل المحلة ضد بتروجت
التعليقات
/articles/527761/الظهور-الأول-بعد-شكوى-الأهلي-محمود-وفا-حكما-لمباراة-غزل-المحلة-ضد-بتروجت