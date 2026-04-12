تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع لاعب الوسط أنجيلو شتيلر، بعدما كشفت تقارير صحفية عن قيام نادي شتوتجارت بإزالة الشرط الجزائي من عقد اللاعب، ما يعقد مهمة ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويستعد مانشستر يونايتد للعودة إلى المنافسات يوم الإثنين، حيث يسعى الفريق لتعزيز موقعه ضمن الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وقدم الفريق مستويات مميزة تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك منذ توليه المسؤولية في يناير الماضي، إذ أصبح أحد أكثر الفرق تحقيقًا للنتائج الإيجابية، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا للاستمرار بشكل دائم حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. ويسعى كاريك لتدعيم عدة مراكز، يأتي في مقدمتها خط الوسط، حيث ارتبط اسم شتيلر بالانتقال إلى أولد ترافورد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره موقع فوتبول إنسايدر، فإن اللاعب كان يمتلك شرطًا جزائيًا يُقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينجح شتوتجارت في إزالته، ما يجعل أي صفقة محتملة أكثر تعقيدًا. ويُفضل شتيلر اللعب ضمن ثنائي في خط الوسط، حيث يساهم في بناء اللعب، بينما يتولى زميله أتكان كارازور الأدوار الدفاعية واستخلاص الكرة.

ورغم أن البعض يرى إمكانية مشاركته كلاعب ارتكاز دفاعي في مانشستر يونايتد، إلا أن خصائصه الفنية تشير إلى أنه سيكون أكثر تأثيرًا في دور متقدم نسبيًا، مع منحه الحرية في التحكم بإيقاع اللعب.

ويُعد اللاعب الألماني من أبرز الممررين في فريقه، حيث يبلغ متوسط تمريراته الصحيحة 61.5 تمريرة في المباراة، وهو رقم يتفوق به على لاعبي وسط مانشستر يونايتد مثل كوبي ماينو (28.7) وكاسيميرو (37.6) هذا الموسم.

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب لاعب قادر على التحكم في نسق اللعب من وسط الملعب، وهو ما يجعل التعاقد مع شتيلر خيارًا منطقيًا لسد هذا النقص. ورغم تألق ماينو هذا الموسم، إلا أنه يُفضل حمل الكرة والتقدم بها أكثر من تنظيم اللعب، كما أن مستواه الدفاعي لا يزال بحاجة للتطور إذا ما شارك بجانب لاعب مثل شتيلر.

وفي ظل تأكيد كاسيميرو رحيله بنهاية عقده، سيحتاج الفريق إلى التعاقد مع لاعب ارتكاز دفاعي جديد، بغض النظر عن صفقة شتيلر، إلا أن التعاقد مع لاعب شتوتجارت سيجعل من الضروري أيضًا ضم لاعب قوي في افتكاك الكرة لتحقيق التوازن في خط الوسط.