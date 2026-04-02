خبر في الجول - الأهلي وبيراميدز يطلبان ضم ماجاسا من زد

الخميس، 02 أبريل 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

هدف معط ماجاسا - زد - غزل المحلة

ترغب 3 أندية من بينها الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع الموريتاني مُعط ماجاسا لاعب زد بداية من الموسم المقبل.

ولفت صاحب الـ23 عاما الأنظار مع المنتخب الموريتاني ونادي زد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وبيراميدز وناد خارجي تقدموا بعروض للتعاقد مع الموريتاني معط ماجاسا لاعب زد.

نادي زد يدرس العروض المقدمة لضم الدولي الموريتاني ويمنح والأولوية للعرض الأعلى سعرا.

وشارك ماجاسا مؤخرا مع منتخب موريتانيا في مباراة الأرجنتين التي حسمها أبطال العالم 2-1 وظهر بمستوى جيد.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي زد اتخذ القرار بتفعيل بند تمديد عقد ماجاسا لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وكان عقد اللاعب ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ويبلغ اللاعب الموريتاني من العمر 23 عاما ويلعب في وسط الملعب.

ويبحث الأهلي عن تعويض رحيل أليو ديانج عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي. (طالع النفاصيل)

فيما يبحث بيراميدز عن تعويض رحيل المالي بلاتي توريه المنتقل إلى أهلي طرابلس الليبي.

وشارك ماجاسا في 24 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

