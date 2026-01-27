خبر في الجول – زد يقرر تفعيل بند تمديد عقد ماجاسا

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 14:38

كتب : عمرو نبيل

هدف معط ماجاسا - زد - غزل المحلة

قرر نادي زد تفعيل بند تمديد عقد لاعبه معط ماجاسا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد اتخذ القرار بتفعيل بند تمديد عقد ماجاسا لمدة موسم.

وكان عقد اللاعب ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ويبلغ اللاعب الموريتاني من العمر 22 عاما ويلعب في وسط الملعب.

وشارك ماجاسا في 14 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع مثليهما.

ولعب ماجاسا 989 دقيقة.

وكان نادي زد قد اتفق في وقت سابق على استعارة طارق علاء لاعب بيراميدز لنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين الناديين بشأن انتقال الظهير الأيمن طارق علاء إلى نادي زد.

ولا يشارك طارق علاء مع بيراميدز كثيرا في ظل وجود الدولي المغربي محمد الشيبي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2024 قادما من سموحة.

ولعب طارق علاء الموسم الحالي مع بيراميدز مباراة واحدة في الدوري المصري وأخرى في كأس مصر.

ويحتل زد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

معط ماجاسا زد الدوري المصري
