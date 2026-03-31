مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا

أبلغ أليو ديانج لاعب الأهلي، النادي برحيله وعدم الاستمرار منذ ما يقارب من شهر ونصف الشهر.

وينتهي تعاقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويتبقى 6 مباريات للاعب مع الفريق.

ورد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن تعاقد ديانج مع فالنسيا قائلا: "اللاعب أبلغنا منذ شهر ونصف تقريبا اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأهلي وقراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وشدد "الأهلي كان يستهدف بيع ديانج في يناير لعدم رحيله بشكل مجاني، لكن يس توروب المدير الفني أصر على استمراره لنهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي بدأ البحث عن بدائل ديانج منذ فترة من أجل تدعيمات الموسم المقبل والهدف التعاقد مع لاعب بنفس المستوى أو أفضل".

وخاض ديانج هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.